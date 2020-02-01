Мясникович в должности председателя Коллегии ЕЭК первым делом созвонился с Румасом

1 февраля Михаил Мясникович приступил к исполнению обязанностей председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии.

Сегодня же по инициативе белорусской стороны состоялся телефонный разговор Мясниковича и премьер-министра Беларуси Сергея Румаса, сообщает пресс-служба ЕЭК.

Стороны обсудили итоги Евразийского межправительственного совета, который прошел 31 января в Алматы, и обменялись мнениями о первоочередных шагах по реализации принятых решений.

В частности, речь шла о Стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, которые разрабатывает ЕЭК совместно со странами Евразийского союза. Особое внимание было уделено подходам по устранению существующих барьеров, изъятий и ограничений на рынке ЕАЭС.

Кандидатуру Михаила Мясниковича утвердили главы стран ЕАЭС 20 декабря 2019 года. Ранее Мясникович занимал различные государственные посты — был главой Администрации президента, премьер-министром, руководителем Национальной академии наук и спикером Совета Республики.

В 2020 году Беларусь председательствует в органах Евразийского экономического союза.