В Россию не пропустили партию сосисок из Беларуси

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На территорию России не пропустили достаточно крупную партию сосисок из Беларуси. Такое решение принято региональным управлением Россельхознадзора.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Грузовик для проверки документов был остановлен в Смоленской области. По информации российских таможенников, автомобиль следовал в объезд официальных ветеринарных контрольных постов.

В ходе проверки выяснилось, что колбасные изделия в кузове были заставлены бакалеей. В Россельхознадзоре сообщили, что никаких сопроводительных документов, подтверждающих качество продуктов, у перевозчика не было.

Кроме того, не соблюдался температурный режим перевозки сосисок.

По словам водителя, он вез груз в Воронеж.

Как отметили в Россельхознадзоре, в отношении перевозчика был составлен административный протокол, а автомобиль и продукция возвращена в Беларусь.
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Тэги: Россельхознадзор сосиски

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