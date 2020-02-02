Число жертв коронавируса 2019-nCov превысило 300 человек

По оперативным данным китайских медицинских властей, число жертв нового коронавируса 2019-nCov продолжает расти.

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Только в первый день февраля он забрал жизни 45 человек (всего с начала эпидемии — 304).

Как отмечается в сообщении Госкомитета по здравоохранению Поднебесной, на данный момент количество заболевших составило 14,38 тыс. человек. Только за минувшие сутки выявлено 2,59 тыс. новых случаев заражения.

Медики оценивают состояние 2,11 тыс. человек как тяжелое. 328 пациентам удалось вылечиться от недуга.

В Беларуси по подозрению на заражение коронавирусом 2019-nCoV был обследован 121 человек, сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун (74 человека, из них 25 — граждане КНР, шесть — Украины, остальные — граждане Беларуси).

Ранее Минздрав Беларуси сообщал, что коронавирус 2019-nCoV, из-за которого в Китае изолируют целые города, до нашей республики пока не добрался. У вернувшейся из Шанхая белоруски, госпитализированной в минскую инфекционную больницу, диагностирован грипп.

По словам министра Владимира Караника, в Национальном аэропорту Минск планируется ввести двойной контроль для выявления коронавируса. Первичный контроль будет на борту. При выявлении подозрения на ОРВИ он продолжится в изолированном помещении.

Глава Китая Си Цзиньпин на специально созванном заседании политбюро Компартии признал, что распространение смертельно опасного коронавируса ускоряется.

Ранее сообщалось, что китайские медики уточнили симптомы нового коронавируса.

Александр Лукашенко выразил соболезнования китайскому коллеге.