Из-за сильного ветра объявлен желтый уровень опасности

В воскресенье на погоду на территории Беларуси продолжат оказывать влияние атмосферные фронты, перемещающиеся с Западной Европы, и теплые воздушные массы атлантического происхождения.

Ожидается облачно с прояснениями. Практически по всей стране пройдут дожди. Местами слабый туман.

Ветер западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый, местами порывами до 15-20 м/с.

Максимальная температура воздуха по стране в пределах от +4°С до +10°С:

Брест +6..+8°C;

Витебск +4..+6°C;

Гомель +6..+8°C;

Гродно +6..+8°C;

Могилев +6..+8°C;

Минск +5..+7°C.

Спасатели при порывистом ветре советуют: