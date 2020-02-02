Из-за сильного ветра объявлен желтый уровень опасности

/ Общество
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В воскресенье на погоду на территории Беларуси продолжат оказывать влияние атмосферные фронты, перемещающиеся с Западной Европы, и теплые воздушные массы атлантического происхождения.

Ожидается облачно с прояснениями. Практически по всей стране пройдут дожди. Местами слабый туман.

Ветер западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый, местами порывами до 15-20 м/с.

Максимальная температура воздуха по стране в пределах от +4°С до +10°С:

  • Брест +6..+8°C;
  • Витебск +4..+6°C;
  • Гомель +6..+8°C;
  • Гродно +6..+8°C;
  • Могилев +6..+8°C;
  • Минск +5..+7°C.

Спасатели при порывистом ветре советуют:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
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Тэги: погода сильный ветер

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