Из-за сильного ветра объявлен желтый уровень опасности
В воскресенье на погоду на территории Беларуси продолжат оказывать влияние атмосферные фронты, перемещающиеся с Западной Европы, и теплые воздушные массы атлантического происхождения.
Ожидается облачно с прояснениями. Практически по всей стране пройдут дожди. Местами слабый туман.
Ветер западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый, местами порывами до 15-20 м/с.
Максимальная температура воздуха по стране в пределах от +4°С до +10°С:
- Брест +6..+8°C;
- Витебск +4..+6°C;
- Гомель +6..+8°C;
- Гродно +6..+8°C;
- Могилев +6..+8°C;
- Минск +5..+7°C.
Спасатели при порывистом ветре советуют:
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).