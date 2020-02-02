«Продаются слуги народа. Особой породы: без мозгов и совести». Тимошенко жестко «наехала» на депутатов Зеленского

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко на своей странице в социальной сети очень жестко отреагировала на слова народного депутата от партии «Слуга народа» Евгения Брагаря.

Фото со страницы Юлии Тимошенко в соцсети

В одном из украинских телеэфиров этот представитель политсилы президента Украины Владимира Зеленского посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку.

Ветеран украинской политики отметила, что «каждый раз, когда мне кажется, что так называемые "новые лица" достигли дна, они открывают новые глубинные горизонты».

Она назвала заявление депутата-«слуги» позором и стыдом.