Эксперты назвали новые уникальные свойства куриных яиц

На фоне постоянных споров о пользе/вреде употребления в пищу куриных яиц датские исследователи провели анализ, которые доказывают уникальность этого продукта для организма человека.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Как пишет med-heal.ru , материалы по исследованию появились в журнале Metabolism.

Отмечается, что 2-3 яйца в сутки обеспечат организм необходимым количеством белка и микроэлементов: холина, лютеина, витаминов группы В, а так же витамина D и др.

Так, холин защищает мозг человека от снижения памяти. Ученые доказали, что фосфолипиды, главным составляющим компонентом которых является холин, обеспечивают нормальное функционирование нервных клеток. При недостатке данного элемента в организме происходит снижение памяти.

Так же доказано противораковое свойство холина. По данным исследователей, употребление куриных яиц в подростковом возрасте снижает риск развития рака молочной железы почти на 18%.

Элементом, сохраняющим зрение человека, является лютеин. В куриных яйцах содержится большое количество лютеина, обеспечивающее остроту нашего зрения. Дефицит данного витамина приводит к разрушению тканей глаза, что негативно сказывается на зрении человека.

По информации исследователей, в одном вареном курином яйце содержание витамина D эквивалентно столовой ложке рыбьего жира.

Так же в этом продукте содержится достаточное количество витаминов группы В, защищающие печень от воздействия токсинов, улучшают состояние кожи и волос.

Наличие холестерина в яйцах не является противопоказанием к их употреблению, так как установлено, что количество холестерина равно количеству фосфатидов, что делает употребление яиц безвредным для людей. К тому же, содержащиеся в куриных яйцах омега-3 кислоты, благоприятно действуют на сердечно-сосудистую систему человека.

И на последок: употребление куриных яиц утром помогает быстрее снизить вес у людей, придерживающихся низкокалорийных диет. Ежедневное употребление 2-3 яиц значительно снизили процессы старения у 87% женщин в возрасте 35-40 лет. Об этом сообщили учёные из Нидерландов. У женщин, участвовавших в исследовании произошло значительное сокращение морщин, уменьшилось количество пигментных пятен, кожа стала более ровной и подтянутой.

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