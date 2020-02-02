Из закрытого на выезд Уханя эвакуировали пять граждан Беларуси

Подробности эвакуации не сообщаются.

В посольстве Беларуси в Китае уточнили, что в закрытых городах провинции Хубэй, где зарегистрирована вспышка коронавируса, находилось как минимум 12 белорусов. Это студенты, магистранты, люди, приехавшие в Китай работать, а также те, кто оказался в данной местности транзитом. Пять из них, находящихся в городе Ухань, эвакуировали 2 февраля.

После выезда их поместят «на карантин» по месту пребывания в Китае сроком на 14 дней.

Общее число жертв вируса 2019-nCoV уже превысило 300 человек, в числе заразившихся — более 14 тысяч.