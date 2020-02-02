Из закрытого на выезд Уханя эвакуировали пять граждан Беларуси

/ Общество
Просмотров: 305

Подробности эвакуации не сообщаются.

В посольстве Беларуси в Китае уточнили, что в закрытых городах провинции Хубэй, где зарегистрирована вспышка коронавируса, находилось как минимум 12 белорусов. Это студенты, магистранты, люди, приехавшие в Китай работать, а также те, кто оказался в данной местности транзитом. Пять из них, находящихся в городе Ухань, эвакуировали 2 февраля.

После выезда их поместят «на карантин» по месту пребывания в Китае сроком на 14 дней.

Общее число жертв вируса 2019-nCoV уже превысило 300 человек, в числе заразившихся — более 14 тысяч.

Контакты для находящихся в Китае белорусов:

  • Посольство в Пекине: первый секретарь Александр Сергеевич Подковыров +86 155 1061 8510 (если вы хотите уехать из Китая, а ваш город закрыт из-за карантина);
  • Генеральное консульство в Гуанчжоу: Генеральный консул Андрей Александрович Попов +86 186 2027 7838;
  • Генеральное консульство в Шанхае: вице-консул Роман Александрович Шелемех +86 139 1856 1690.

Сюжет: 2019-nCoV
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: белорусы-эвакуация эвакуация Беларусь-Китай вирус 2019-nCoV Город: Ухань

Другие материалы на эту тему:

Из-за китайского коронавируса в Беларуси возможен дефицит смартфонов

Из-за китайского коронавируса в Беларуси возможен дефицит смартфонов

Немцам не надо паниковать из-за коронавируса 2019-nCoV

Немцам не надо паниковать из-за коронавируса 2019-nCoV

В «Великом камне» продлили отпуска сотрудникам и закупают тепловизор

В «Великом камне» продлили отпуска сотрудникам и закупают тепловизор

Коронавирус. В феврале в Беларусь вернутся три тысячи китайцев

Коронавирус. В феврале в Беларусь вернутся три тысячи китайцев