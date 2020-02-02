Трое российских хоккеистов «Юности» получили белорусское гражданство

Артем Лесников, Андрей Геращенко и Дмитрий Колготин больше не являются иностранными гражданами и дозаявлены в состав «Юности» в новом статусе.

Об этом сообщили в Федерации хоккея Беларуси.

Защитник Артем Лесников успел показать себя, отметившись двумя (0+2) результативными баллами при 2-х минутах штрафа с показателем полезности «+6».

Нападающий Дмитрий Колготин проявил себя в нынешнем сезоне, став обладателем Кубка Салея. А за 49 регулярных матчей «Париматч-Экстралиги» хоккеист набрал 36 (11+25) очков при показателе полезности «+21». На данный момент Дмитрий признан лучшим бомбардиром команды.

Андрей Геращенко играет в Беларуси уже третий год. В сезоне 2014-2015 он сыграл 49 матчей в составе команды «Лида» (2 гола, 5 ассистов), а чуть позже стал чемпионом Беларуси вместе с «Юностью» (8+12 в 50 играх). В 19 матчах чемпионата 2019-2020 хоккеист отметился 6 (2+4) очками.