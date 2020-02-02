Белоруску не пустили на борт «Уральских авиалиний» в Китае

Не гражданам России отказали в полете самолетом по маршруту Сиань-Екатеринбург.

На рейс U6764 авиакомпании «Уральские авиалинии» не пустили не только белоруску Наталию, которая через Екатеринбург возвращалась из Китая домой в Беларусь, также на борт не попали граждане Армении, Казахстана и Таджикистана, сообщает TUT.by .

Наталия должна была вылететь из Сианя 3 февраля, но сначала ей перенесли время вылета на 2 февраля, а когда она приехала в аэропорт, то билеты на рейс не выдали.

В посольстве Беларуси в Пекине объяснили, что сейчас чартерными рейсами из Китая будут перевозить только граждан России.

«Сейчас мы ждем компенсации за авиабилеты, ее будут выдавать наличными: тем у кого рейсы куплены у одной авиакомпании, они вернут деньги полностью, если билеты куплены в разное время и не у одной авиакомпании, то вернут только за один билет. Мне пообещали вернуть деньги полностью. Тем кто не сможет улететь сегодня, предоставили отель, воду и печенье», — сказала белоруска.

Она планирует купить новые авиабилеты в Пекин или Шанхай, а оттуда уже добираться самолетом до Москвы.