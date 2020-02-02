В Ухане достроили первую больницу для зараженных коронавирусом

Строительство началось вечером 23 января и велось ускоренными темпами.

Live: Huoshenshan, one of the two #Wuhan prefab hospitals, expected to admit novel #coronavirus patients tomorrow https://t.co/HljSM6muCC — CGTN (@CGTNOfficial) February 2, 2020

В китайском Ухане, эпицентре распространения коронавируса, завершили строительство первой из двух временных больниц для лечения пациентов с новым типом вируса, сообщает Би-би-си .

Новая больница рассчитана на тысячу мест, свою работу она начнет в понедельник, 3 февраля. Работать там будут 1,4 тысячи военных медиков.

Вторая временная больница в Ухане должна начать работу 6 февраля.