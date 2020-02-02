Около 120 противников строительства аккумуляторного завода собрались в центре Бреста

Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года.

По данным правозащитника Владимира Величкина, в 12:40 на площади было около 120 человек. Милиция через мегафон предупреждала их об ответственности за проведение несанкционированной акции.

Собравшиеся на площади обсуждали размещенную 31 января на сайте компании 1AK-Group, в которую входит ООО «АйПауэр», информацию о том, что «АйПауэр» завершает процедуру предоставления Дмитрию Бекалюку и Владимиру Морозу проектной документации по аккумуляторному заводу для проведения общественной экологической экспертизой (ОЭЭ).

В частности, «АйПауэр» аргументирует данное решение тем, что Бекалюк и Мороз дважды отказались от получения проектной документации, а причины отказа, указанные ими 27 января в акте являются необоснованными и не препятствуют проведению ОЭЭ.

«Это отсебятина, какой-то детский лепет на лужайке, — заявил БелаПАН один из лидеров общественной кампании против аккумуляторного завода Дмитрий Бекалюк, комментируя сообщение компании. — "АйПауэр" обязан предоставить проектную документацию по заводу, подготовленную в соответствии с законодательством, но этого не сделал. Видимо, в "АйПауэр" поняли, что мы не примем документы в таком виде и приняли решение о завершении процедуры предоставления нам проектной документации».

Он отметил, что 27 января они с Морозом почти пять часов знакомились с документацией и выявили ряд новых существенных, по их мнению, нарушений. В частности, в документах нет ни одного паспорта на установленные на заводе: газоочистное оборудование, на очистные сооружения промышленного стока воды. Без таких паспортов экспертам невозможно работать при проведении ОЭЭ, считает Бекалюк.

Он обратил внимание, что в проектной документации указан выпуск до 7,5 млн. аккумуляторов в год. При этом отчет оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) не изменился. Он остался таким, каким был разработан ранее, и рассчитан на объем выпуска продукции в количестве 2 млн. аккумуляторов в год.

«Считаем, что в таком виде проектная документация не может быть представлена ни на общественную, ни на государственную экологические экспертизы, — подчеркнул Бекалюк. — По двум вопиющим фактам мы написали заявления в милицию. Это фальсификация, как мы считаем, акта о дополнительном выделении заводу земельного участка под строительство канализации. Второе заявление написали по поводу того, что на справке китайского производителя оборудования оксида свинца видно, что печать туда вклеена. При этом данный документ имеет основополагающее значение для расчета выбросов свинца от мельниц по производству оксида свинца».

По словам Бекалюка, по итогам знакомства с документацией 27 января они направили соответствующие обращения в Минприроды и другие государственные структуры.

«Ранее мы подали аналогичные заявления в эти же структуры после ознакомления с документами 21 января, когда тоже не подписали акт приемки документов. После получения ответов, а также результатов проведения проверки милицией по нашим заявлениям будем решать, что делать дальше», — сказал Бекалюк.

Бекалюк в ходе сегодняшней встречи на площади разъяснил противникам строительства завода, почему нельзя было подписывать акт приемки документации в таком виде, в каком она была представлена «АйПауэр»: «Если бы мы получили документы, начался бы отсчет времени с момента начала проведения общественной экспертизы, а это 30 дней. Представители предприятия нам сказали, что если вам не хватает каких-то документов, они будут предоставлены по запросу. Но с учетом подачи запросов и получением на них ответов, мы бы не уложились в месячный срок, предоставляемый для общественной экологической экспертизы».

Участники встречи отмечали, что кампанию «АйПауэр» фактически вынудили провести общественную экологическую экспертизу, но они не хотят ее проводить, поэтому и предоставляет документы, по которым эту экспертизу провести невозможно.

После встречи на площади, которая продолжалась примерно до 12:40, противники строительства завода прошли по центральным улицам Бреста — Пушкинской и Советской до кинотеатра «Беларусь».