Стоимость шенгенской визы выросла до 80 евро

Повышение сбора с 60 евро предусмотрено новым Визовым кодексом ЕС, который вступил в силу 2 февраля.

Как ранее сообщало представительство Евросоюза, для Беларуси такое увеличение временное. Визовый сбор снизится с 80 до 35 евро с вступлением в силу Соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью.

Ранее министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей призывал ЕС «использовать все возможности для того, чтобы заморозить стоимость шенгенских виз для белорусов» в размере 60 евро до вступления документа в силу. Однако ЕС заявил о невозможности это сделать, «принимая во внимание ограничения по времени и процедурные требования».

Соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии Беларусь и ЕС подписали 8 января. Документы должны пройти процедуру ратификации в Национальном собрании Беларуси и Европейском парламенте. Положения соглашений начнут применяться в первый день второго месяца после обмена уведомлениями о выполнении сторонами внутренних процедур.