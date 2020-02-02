Казахстан помог с эвакуацией белорусов из Уханя

Как сообщило правительство Казахстана, именно эта страна эвакуировала из Уханя более 80 своих граждан, а также граждан Кыргызстана, Беларуси, Армении.

Национальный координационный центр экстренной медицины Минздрава Казахстана обеспечил доставку людей в Нур-Султан, в полете их сопровождали казахстанские медики, обеспеченные всеми средствами защиты.

Прибывших разместили на 14-дневный карантин в противоинфекционном корпусе при многопрофильной больнице, расположенной в 7 км от столицы. В медучреждении эвакуированные граждане, в том числе белорусы, пройдут дополнительное обследование, в первую очередь тестирование на коронавирус.