Лазовский занял четвертое место на юниорском ЧМ по биатлону

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Белорус Дмитрий Лазовский лидировал почти всю гонку, но на четвертом огневом рубеже промахнулся последним выстрелом, что стоило ему места в тройке призеров.

Гонку преследования выиграл немец Райтмюллер, вторым стал россиянин Халили, третьим — словенец Чисар. Другие белорусы — Авсеенко, Тюрин и Мацкевич — финишировали на 25-м, 43-м и 48-м местах (из 59-ти) соответственно.

Вчера, 1 февраля, в спринтерской гонке на 10 километров с двумя огневыми рубежами Лазовский стал бронзовым призером.

Юниорский чемпионат мира проходит в Швейцарии.
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Тэги: биатлон Беларусь-Швейцария Персона: Дмитрий Лазовский

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