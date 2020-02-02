Лазовский занял четвертое место на юниорском ЧМ по биатлону

Белорус Дмитрий Лазовский лидировал почти всю гонку, но на четвертом огневом рубеже промахнулся последним выстрелом, что стоило ему места в тройке призеров.

Гонку преследования выиграл немец Райтмюллер, вторым стал россиянин Халили, третьим — словенец Чисар. Другие белорусы — Авсеенко, Тюрин и Мацкевич — финишировали на 25-м, 43-м и 48-м местах (из 59-ти) соответственно.

Вчера, 1 февраля, в спринтерской гонке на 10 километров с двумя огневыми рубежами Лазовский стал бронзовым призером.

Юниорский чемпионат мира проходит в Швейцарии.