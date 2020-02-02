В Минске на проспекте Жукова пассажирский автобус врезался в столб

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Дорожно-транспортное происшествие с участием городского пассажирского автобуса случилось вечером 2 февраля в Минске на проспекте Жукова.

Автобус, ехавший со стороны проспекта Дзержинского, совершил наезд на осветительную мачту.

Как пояснил 59-летний водитель сотрудникам Госавтоинспекции, он проявил невнимательность и отвлекся.

В результате ДТП одному из пассажиров понадобилась помощь — он был доставлен в медицинское учреждение для обследования, сообщает ГАИ Минска.
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Тэги: ДТП пассажирский автобус Город: Минск

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