Минские подростки выловили в Свислочи гранату

В столичном парке имени Горького подростки днем 2 февраля выловили из Свислочи гранату.

Двое 14-летних мальчиков забавы ради вылавливали в парке мощным магнитом металлические предметы из реки. Одним из них оказалась граната.

Подростки тут же позвонили на номер 101, а служба спасения, в свою очередь, известила о находке милицию.

На место выехала саперно-пиротехническая группа внутренних войск. Территорию, где обнаружили снаряд, оперативно перекрыли и обследовали. Других боеприпасов обнаружено не было.