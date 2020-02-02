Минские подростки выловили в Свислочи гранату

/ Общество
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В столичном парке имени Горького подростки днем 2 февраля выловили из Свислочи гранату.

Двое 14-летних мальчиков забавы ради вылавливали в парке мощным магнитом металлические предметы из реки. Одним из них оказалась граната.

Подростки тут же позвонили на номер 101, а служба спасения, в свою очередь, известила о находке милицию.

На место выехала саперно-пиротехническая группа внутренних войск. Территорию, где обнаружили снаряд, оперативно перекрыли и обследовали. Других боеприпасов обнаружено не было.

Выловленная из реки граната оказалась без запала. Ее изъяли для последующей утилизации, сообщает пресс-служба МВД.

 
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Тэги: граната Город: Минск

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