Аномально теплая зима продолжается: вновь зафиксированы температурные рекорды

Второй день подряд в Беларуси фиксируются температурные рекорды. 2 февраля новые максимумы дня зафиксированы в Минске и трех областных центрах — Витебске, Могилеве и Гомеле.

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Как свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by , в столице воздух прогрелся до 7,4 градуса тепла (прежний экстремум — 7,2), в Витебске — до 6,6 (6,2), Могилеве — до 8 (6,2), Гомеле — до 9,7 (5,3). Предыдущие рекорды в названных городах относятся к 2016 году.

В целом максимумы обновились на 24 метеостанциях в четырех областях: Витебской (6), Гомельской (6), Минской (5) и Могилевской (7). Побито 17 рекордов 2016 года, шесть — 2002-го, один — 1993-го (в Езерище на крайнем севере Витебской области, 6,6 градуса против 6,1).

Теплее всего было в Брагине — 10 градусов выше нуля (прежний рекорд дня для райцентра — 7,8 в 2002 году). Максимум дня для всей территории страны устоял (10,5 градуса в Высоком 18 лет назад и в Бресте четыре года назад).

Накануне, 1 февраля, рекорды были зафиксированы на 22 метеостанциях в Брестской, Витебской, Гродненской и Минской областях, обновлен максимум дня за весь период метеонаблюдений (10,3 градуса тепла в Бресте против 9,3 в там же в 2002 году).

В январе нынешнего года было девять дней с рекордами тепла (3-го, 15—17-го, 20—22-го, 24-го и 25-го), в декабре 2019-го — 11 (9-го, 11-го, 12-го, 16—19-го, 21—23-го и 25-го).

3 февраля начнется понижение температуры. Согласно математическим моделям долгосрочного прогноза, февраль и начало марта будут холоднее января, в отдельные дни с двузначными отрицательными температурами ночью и слабыми морозами днем. Если прогноз оправдается, в этот период новых температурных рекордов не будет.