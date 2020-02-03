Новый глава Администрации президента пообещал чистку кадров

В 2019 году около 400 чиновников различного уровня было привлечено к дисциплинарной ответственности «за волокиту» при рассмотрении «конкретных заявлений граждан».

Как сообщил глава Администрации президента Игорь Сергеенко в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» 2 февраля, в среднем в год в АП обращается от 25 до 30 тыс. граждан. Принято решение в нынешнем году провести приемы граждан сотрудниками администрации во всех 118 районах страны и во всех городах областного подчинения. Это будут встречи с трудовыми коллективами, прием граждан по месту жительства, прием в обл- и райисполкомах, отметил Сергеенко.

Он также сообщил, что в кадровом реестре Александра Лукашенко насчитывается 836 должностей.

«Только в прошлом году на вышестоящие должности было назначено 175 человек. То есть практически каждый пятый из состоящих сегодня в резерве был назначен в прошлом году. Курс на дальнейшее обновление, дальнейшее омоложение будет продолжаться и далее», — сказал Сергеенко.

«Немаловажное внимание» будет уделяться «чистоте кадров», «недопущению назначения на должности в кадровый реестр главы государства лиц, которые скомпрометировали себя».

По признанию чиновника, в кадровом укреплении нуждаются многие звенья местной «вертикали» власти, в том числе на уровне председателей райисполкомов.