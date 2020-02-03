Новый глава Администрации президента пообещал чистку кадров
В 2019 году около 400 чиновников различного уровня было привлечено к дисциплинарной ответственности «за волокиту» при рассмотрении «конкретных заявлений граждан».
Как сообщил
Он также сообщил, что в кадровом реестре Александра Лукашенко насчитывается 836 должностей.
«Только в прошлом году на вышестоящие должности было назначено 175 человек. То есть практически каждый пятый из состоящих сегодня в резерве был назначен в прошлом году. Курс на дальнейшее обновление, дальнейшее омоложение будет продолжаться и далее», — сказал Сергеенко.
«Немаловажное внимание» будет уделяться «чистоте кадров», «недопущению назначения на должности в кадровый реестр главы государства лиц, которые скомпрометировали себя».
По признанию чиновника, в кадровом укреплении нуждаются многие звенья местной «вертикали» власти, в том числе на уровне председателей райисполкомов.