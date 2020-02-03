Что произошло с долларом

Мониторинг котировок, выставляемых головными отделениями банков, проведенный БелаПАН, свидетельствует о росте на 1,29% среднего курса наличного доллара в январе.

Средний курс покупки увеличился за месяц на 1,46% (с 2,1008 до 2,1315 рубля), продажи — на 1,12% (с 2,1259 до 2,1498).

Биржевой курс доллара повысился за январь на 1,64% (с 2,1036 до 2,1380 рубля).

В январе 2019 года средний наличный курс доллара уменьшился на 1,09%, за год — на 2,74%. В 2018 году американская валюта подорожала на 9,09%, в 2017-м — на 1,62%, в 2016-м — на 4,69%, в 2015-м — на 33,37%, в 2014-м — на 46,73%, в 2013-м — на 10,88%.

Ранее сообщалось, что в январе 2020-го официальный курс американской валюты вырос на 1,62% (с 2,1036 до 2,1377).