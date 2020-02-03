Беларусь сегодня будет штормить: объявлен оранжевый уровень опасности

/ Общество
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В понедельник Беларусь окажется под влиянием неустойчивой воздушной массы, поступающей с Балтики.

Ожидается облачно с прояснениями. В некоторых районах выпадут осадки (в основном мокрый снег).

Ветер западный порывистый, местами сильный порывистый (из-за неблагоприятного погодного явления объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности).

Максимальная температура воздуха +1..+5°С:

  • Брест +3..+5°C;
  • Витебск +1..+3°C;
  • Гомель +3..+5°C;
  • Гродно +3..+5°C;
  • Могилев +2..+4°C;
  • Минск +2..+4°C.

Спасатели при порывистом ветре советуют:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

Ранее сообщалось, что в феврале второй день подряд в Беларуси фиксируются температурные рекорды. 2 февраля новые максимумы дня зафиксированы в Минске и трех областных центрах — Витебске, Могилеве и Гомеле.
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Тэги: погода сильный ветер

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