Беларусь сегодня будет штормить: объявлен оранжевый уровень опасности

В понедельник Беларусь окажется под влиянием неустойчивой воздушной массы, поступающей с Балтики.

Ожидается облачно с прояснениями. В некоторых районах выпадут осадки (в основном мокрый снег).

Ветер западный порывистый, местами сильный порывистый (из-за неблагоприятного погодного явления объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности).

Максимальная температура воздуха +1..+5°С:

Брест +3..+5°C;

Витебск +1..+3°C;

Гомель +3..+5°C;

Гродно +3..+5°C;

Могилев +2..+4°C;

Минск +2..+4°C.

Спасатели при порывистом ветре советуют:

уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

Ранее сообщалось, что в феврале второй день подряд в Беларуси фиксируются температурные рекорды. 2 февраля новые максимумы дня зафиксированы в Минске и трех областных центрах — Витебске, Могилеве и Гомеле.