Первая смерть от коронавируса 2019-nCov зафиксирована за пределами Китая

46 человек умерло от нового коронавируса 2019-nCov в воскресенье, второго февраля (первая смерть зафиксирована за пределами Китая).

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Всего, по данным китайских властей, вирус уже забрал жизни 350 человек. В Минздраве отметили, что вылечиться смогли 295 человек.

Как сообщает Би-би-си , первая смерть не в Китае была зафиксирована в столице Филиппин Маниле. Здесь умер 44-летний китаец, приехавший из Уханя.

Медики официально подтверждают, что уже выявлено 14,38 тыс. случаев заболеваний.

Однако специалисты Университета Гонконга полагают, что истинные цифры намного превышают сведения официальных источников. По их данным, в Ухане могли заболеть более 75 тыс. человек.

В Беларуси по подозрению на заражение коронавирусом 2019-nCoV был обследован 121 человек, сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун (74 человека, из них 25 — граждане КНР, шесть — Украины, остальные — граждане Беларуси).

Ранее Минздрав Беларуси сообщал, что коронавирус 2019-nCoV, из-за которого в Китае изолируют целые города, до нашей республики пока не добрался. У вернувшейся из Шанхая белоруски, госпитализированной в минскую инфекционную больницу, диагностирован грипп.

По словам министра Владимира Караника, в Национальном аэропорту Минск планируется ввести двойной контроль для выявления коронавируса. Первичный контроль будет на борту. При выявлении подозрения на ОРВИ он продолжится в изолированном помещении.

Глава Китая Си Цзиньпин на специально созванном заседании политбюро Компартии признал, что распространение смертельно опасного коронавируса ускоряется.

Ранее сообщалось, что китайские медики уточнили симптомы нового коронавируса.

Александр Лукашенко выразил соболезнования китайскому коллеге.