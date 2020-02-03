Какую весну спрогнозировал «народный метеоролог» сурок Фил

В Пенсильвании в 134-й раз прошла церемония Дня сурка.

Фото из микроблога CBS News

Сурок Фил, который дает «прогноз» об окончании зимы в США, не увидел своей тени, что, согласно поверью, означает ранний приход весны в этом году, пишет «ГА» .

Каждый год, 2 февраля, в День сурка, пенсильванский сурок, которого называют Панксатонский Фил, появляется из норы у уютного пенька, который он считает своим домом. Согласно легенде, если он увидит свою тень, то Северная Америка останется под властью зимы еще шесть недель.

Панксатонский Фил — самый знаменитый пушистый синоптик. Поколения сурков предсказывают погоду с 1887 года.

За это время Фил гораздо чаще предсказывал долгую зиму, чем раннюю весну, но его прогнозы довольно сомнительны, чему, впрочем, мало кто удивляется.

Эта традиция восходит корнями к немецким обрядам. Правда, в них участвовал не сурок, а барсук, и за поведением животных следили не в феврале, а в марте.

Конкуренцию барсуку в предсказании погоды в Европе также составляли медведи и ежи, то есть те животные, которые на зиму впадают в спячку. Обычай завезли европейские переселенцы в Соединенные Штаты.

Ежегодная церемония 2 февраля нарушает зимний сон зверька. Празднование начинается еще ночью громкой музыкой и грохотом фейерверков.

Ровно в двадцать пять минут восьмого утра на глазах у тысяч людей, наблюдающих за зрелищем как вживую, так и по телевизору и во Всемирной сети, члены «Клуба друзей Фила» одетые в смокинги и цилиндры, вытаскивают сурка из норки, и он делает свой прогноз.