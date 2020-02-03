Экоактивисты захватили угольную электростанцию

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Новые протесты экологических активистов проходят на территории угольной электростанции Даттельн-4 на западе Германии.

Фото из микроблога Lorenz Gösta Beutin @lgbeutin

В воскресенье, 2 февраля, активисты потребовали немедленного отказа от угля и выразили несогласие с принятым правительством страны планом перехода на возобновляемую энергетику до 2038 года, пишет DW.

Как отмечается, более 100 человек с применением силы прорвались на территорию электростанции, которая по плану должна быть введена в эксплуатацию в текущем году, и заняли два грузоподъемных крана. Полиция расценила действия активистов, как нарушение закона.
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Тэги: Германия

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