Экоактивисты захватили угольную электростанцию

Новые протесты экологических активистов проходят на территории угольной электростанции Даттельн-4 на западе Германии.

Фото из микроблога Lorenz Gösta Beutin @lgbeutin

В воскресенье, 2 февраля, активисты потребовали немедленного отказа от угля и выразили несогласие с принятым правительством страны планом перехода на возобновляемую энергетику до 2038 года, пишет DW .

Как отмечается, более 100 человек с применением силы прорвались на территорию электростанции, которая по плану должна быть введена в эксплуатацию в текущем году, и заняли два грузоподъемных крана. Полиция расценила действия активистов, как нарушение закона.