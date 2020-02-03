Под Буда-Кошелево во дворе частного дома нашли снаряд

В деревне Синичино (Буда-Кошелевский район) мужчина во время уборки своего приусадебного участка обнаружил минометный снаряд времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, этот 120-миллиметровый боеприпас находился всего в пятнадцати метрах от дома.

Из близлежащих частных жилых домов были эвакуированы 15 человек. Опасная находка изъята для утилизации специалистами министерства обороны.

Спасатели напоминают, что если вы нашли предмет похожий на снаряд, нельзя пытаться его поднять самостоятельно — надо вызывать специалистов.