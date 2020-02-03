Две аварии с общественным транспортом произошли в Витебске

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Сразу два дорожно-транспортных происшествия произошли в Витебске в воскресенье, второго февраля.

Как сообщили в городской Госавтоинспекции, первое случилось примерно в четыре часа дня на перекрестке проспект Московсковский/улица Короткевича. 48-летний водитель на «Субару» врезался в рейсовый автобус.

Второе — около пяти часов дня на улице Максима Горького. Водитель «БМВ X5» выехал на трамвайные пути для разворота, где произошло столкновение с трамваем.

В результате аварий никто не пострадал.

 

Фото УГАИ Витебской области
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Тэги: ДТП общественный транспорт Город: Витебск

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