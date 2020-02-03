После визита Помпео в Беларуси резко растут доллар и евро

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Американская и европейская валюты существенно добавляют в весе. Об этом свидетельствуют данные с открытия торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Больше всего растет курс евро. Плюс составляет 0,0228 пункта — 2,3797 белорусского рубля.

Доллар в свою очередь добавляет 0,0099 пункта — 2,1479 белорусского рубля.

А вот российская валюта сдает 0,0199 пункта — 3,3658 белорусского рубля за 100 российских.

Ранее сообщалось, что в январе средний курс наличного доллара в январе увеличился на 1,29%, а официальный вырос на 1,62%.

 
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Тэги: валюта

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