Босс московского ЦСКА предлагает увеличить РПЛ за счет клубов из Армении, Беларуси и Казахстана

По мнению президента ПФК ЦСКА Евгения Гинера российскую Премьер-лигу можно было бы расширить за счет приглашенных футбольных команд из Армении, Беларуси и Казахстана.

Как заявил руководитель «армейского» клуба, он выступает за расширение РПЛ.

«Будет большее количество матчей, — говорит Гинер. — Кроме этого, расширять лигу надо за счет приглашения казахских, армянских, белорусских сильных команд».

Он также прокомментировал работу с главной командой специалиста из Беларуси Виктора Гончаренко: «Игра команды мне нравится. Результат — не всегда. Но вопрос в том, что надо набраться терпения. Невозможно быстро собрать новую команду».

Президент ПФК ЦСКА подчеркнул, что доверяет белорусскому наставнику: «Гвардиоле в «Сити» тоже понадобилось года полтора. У Гончаренко есть карт-бланш, как у любого из тренеров. Нельзя их менять часто. Надо задавать вопросы и себе: обеспечил ли ты тренера всем, что он просил? Я не собираюсь выгонять Гончаренко, у него длительный контракт».