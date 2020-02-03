На вторник объявлен желтый уровень опасности

Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении.

Как сообщают синоптики, во вторник на отдельных участках дорог республики ожидается гололедица.

ГАИ подготовила рекомендации, как поступать при гололедице. Свои советы дали и спасатели.

Напомним, по прогнозу метеорологов, сегодня в Беларуси будет формировать неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтики.

Ранее сообщалось, что в феврале второй день подряд в Беларуси фиксируются температурные рекорды. 2 февраля новые максимумы дня зафиксированы в Минске и трех областных центрах — Витебске, Могилеве и Гомеле.