Ряд воинских частей, подразделений ВВС и войск ПВО приведены в полную готовность

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В ходе комплексной проверки боеспособности Вооруженных сил Беларуси идет постепенное наращивание состава привлекаемых войск.

Как сообщает Минобороны, с 3 февраля по замыслу проверки принято решение усилить состав дежурных сил по противовоздушной обороне зенитными ракетными дивизионами С-300, «Бук» и «Оса».

Авиации предстоит выполнить задачи по рассредоточению части сил и средств с задействованием аэродромов Барановичи, Мачулищи, Бобруйск, Лунинец, Боровцы.

Подразделения механизированных бригад завершили выдвижение комбинированным способом в указанные районы и приступили к выполнению поставленных задач, в том числе с боевой стрельбой в ночное время.

Для преодоления водной преграды подразделениями 19-й гвардейской отдельной механизированной бригады силами 7-го инженерного полка в кратчайшие сроки наведена мостовая переправа через реку Березину.

Ряд воинских частей и подразделений, принимавших участие в проверке, успешно выполнив поставленные задачи, возвращаются в пункты постоянной дислокации, сообщает Минобороны.
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Тэги: белорусская армия

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