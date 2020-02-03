Биржа: евро и доллар сильно выросли на торгах 3 февраля

Первые в феврале торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились существенным ростом европейской и европейской валют.

Евро укрепился на 0,0212 пункта и завершил сессию на отметке 2,3781 белорусского рубля, а доллар на 0,0103 пункта — 2,1483 белорусского рубля.

В свою очередь российский рубль сдал свои позиции на 0,0231 пункта — 3,3626 белорусского рубля за 100 российских.

Ранее сообщалось, что в январе средний курс наличного доллара в январе увеличился на 1,29%, а официальный вырос на 1,62%.