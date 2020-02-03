В Беларусь прибыл глава МИД Литвы

В Беларуси с двухдневным рабочим визитом находится министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Визит Линкявичюса начался 3 февраля с символичного мероприятия — встречи с литовской диаспорой и совместного посещения главами внешнеполитических ведомств Беларуси и Литвы Рымдюнской СШ с литовским языком обучения и Рымдюнской СШ с белорусским языком обучения, сообщил в «Твиттере» белорусский МИД.

Фото МИД Беларуси

МИД Литвы, в свою очередь, сообщает, что в агрогородке Рымдюны (Островецкий район Гродненской области) Линкявичюс также посетит литовский культурный центр.

Запланирована встреча Линаса Линкявичюса и его белорусского коллеги Владимира Макея с председателем Гродненского облисполкома Владимиров Кравцовым.

Стороны обсудят вопросы образования детей литовской диаспоры на родном языке и возможность модернизации школы в Рымдюнах с помощью средств ЕС.

Во второй половине дня 3 февраля в Минске планируется встреча Линкявичюса с представителями политических партий и гражданского общества Беларуси, сообщает литовский МИД.

4 февраля Линкявичюс и Макей проведут переговоры в Министерстве иностранных дел Беларуси. Предполагается обсудить темы строительства Островецкой АЭС, прав человека, экономического сотрудничества и другие актуальные вопросы. По итогам встречи планируется общение с журналистами.

Визит осуществляется по приглашению Владимира Макея, уточняет литовский МИД.

Сам Линкявичюс 2 февраля написал в «Твиттере»: «С нетерпением ожидаю визита и важных встреч в Беларуси, вспоминая нашего общего героя Кастуся Калиновского». «Идеалы свободы и лозунга «За нашу свободу и вашу» очень актуальны и по сей день», — добавил глава литовского МИД.

В середине января балтийское информагентство BNS сообщило, что во время визита в Минск Линкявичюс может предложить Беларуси альтернативу импорта нефти и газа.

«Мы заинтересованы в том, чтобы Беларусь диверсифицировала источники поставок энергоносителей, и один из таких примеров — использование Клайпедского порта и Литовских железных дорог. <…> Если будет интерес, то можно будет также рассмотреть и вопросы поставок газа», — цитировало информагентство министра иностранных дел Литвы.