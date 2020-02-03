Назначен новый гендиректор Национального аэропорта Минск

Сегодня состоялось официальное вступление в должность генерального директора РУП «Национальный аэропорт Минск».

Новый руководитель Вячеслав Хоронеко ранее занимал должность заместителя гендиректора по техническому развитию — главного инженера предприятия.

Фото пресс-службы аэропорта

Как отметила пресс-служба, в числе приоритетных задач нового руководителя — наращивание пассажирских и грузовых авиаперевозок; повышение конкурентоспособности минского аэропорта с помощью привлечения новых иностранных авиакомпаний, открытия новых направлений, увеличения частоты полетов и числа стыковочных рейсов; дальнейшее развитие производственной базы предприятия и модернизация основных средств; обеспечение авиационной безопасности и безопасности полетов; завершение реконструкции аэродрома Орша и другие.

Вячеславу Хоронеко, сообщает пресс-служба, предстоит сосредоточиться на реализации проектов развития национального аэропорта, включая реконструкцию первой взлетно-посадочной полосы, строительство нового пассажирского терминала и открытие железнодорожного сообщения с Минском.

Как сообщалось, Дмитрий Меликян покинул пост директора национального аэропорта по соглашению сторон. 21 января был его последним рабочим днем в этой должности, которую он занимал с 2005 года. Исполнение обязанностей директора было возложено на Вячеслава Хоронеко.

Вячеслав Хоронеко родился в Минске в 1964 году, выпускник Самаркандского высшего военного автомобильного командного училища. В авиации работает более 26 лет.