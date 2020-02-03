Хулиганство, грабежи, наркоторговля: в 2019-м на Зыбицкой было совершено более 200 преступлений
По словам начальника Центрального РУВД столицы Артура Шахлая, преступления, совершаемые на самой тусовочной улице Минска — Зыбицкой — носят сезонный характер.
Он подчеркнул, что в теплое время года их регистрируется больше.
Полковник милиции отметил, что сюда «приезжает молодежь со всего города, причем нередко эти граждане находятся в нетрезвом состоянии».
«Они даже не заходят в кафе и бары — само присутствие на Зыбицкой для них признак крутизны, — сказал офицер «МН». — Порой их собирается настолько много, что иностранцы думают, будто попали на какой-то молодежный праздник».
Среди преступлений, которые были совершены в 2019 году (более двухсот), значатся хулиганства, грабежи, умышленные причинения тяжких телесных повреждений, кражи, незаконный оборот наркотиков.
Как правило, отметил Шахлай, фигурантами выступают молодые люди в возрасте 20-35 лет.