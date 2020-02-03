Хулиганство, грабежи, наркоторговля: в 2019-м на Зыбицкой было совершено более 200 преступлений

/ Общество
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По словам начальника Центрального РУВД столицы Артура Шахлая, преступления, совершаемые на самой тусовочной улице Минска — Зыбицкой — носят сезонный характер.

Он подчеркнул, что в теплое время года их регистрируется больше.


Видеофакт. В минском баре на Зыбицкой избили россиянина

Полковник милиции отметил, что сюда «приезжает молодежь со всего города, причем нередко эти граждане находятся в нетрезвом состоянии».

«Они даже не заходят в кафе и бары — само присутствие на Зыбицкой для них признак крутизны, — сказал офицер «МН». — Порой их собирается настолько много, что иностранцы думают, будто попали на какой-то молодежный праздник».

Среди преступлений, которые были совершены в 2019 году (более двухсот), значатся хулиганства, грабежи, умышленные причинения тяжких телесных повреждений, кражи, незаконный оборот наркотиков.

Как правило, отметил Шахлай, фигурантами выступают молодые люди в возрасте 20-35 лет.
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Тэги: Зыбицкая Персона: Артур Шахлай Город: Минск

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