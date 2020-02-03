В Беларуси только в Минске сейчас можно обследоваться на коронавирус 2019-nCoV

При необходимости в Беларуси есть возможность развернуть лабораторные исследования на наличие у пациентов коронавируса 2019-nCoV во всех областных центрах.

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Как заявил министр здравоохранения Владимир Караник 3 февраля на открытии нового здания районного центра гигиены и эпидемиологии в Шклове (аудиозапись выступления предоставлена БелаПАН пресс-службой Минздрава), на данный момент лаборатория, где проводятся исследования на новый коронавирус, есть только в Минске.просто, мероприятия, которые проводятся, позволят избежать его распространения на нашей территории».

Однако уже проводится дооснащение реагентами медучреждений в Бресте и Гомеле.

На вопрос журналистов о готовности Беларуси оперативно отреагировать на возможный завоз в страну нового коронавируса глава Минздрава ответил: «Мы планируем не допустить критической ситуации и работаем на упреждение и профилактику. Понятно, что мы живем в глобальном мире и не можем гарантировать, что вирус не попадет на нашу территорию. Наша задача его локализовать и не допустить распространения внутри страны. Поскольку вирус мало заразен и заразиться им не так-то

Он напомнил, что эпидемиологический контроль налажен на всех пунктах пропуска в аэропортах и на автодорогах.

«На прямых рейсах из Китая у пассажиров, у которых есть вероятность заражения вирусом без признаков болезни, проводится забор мазков со слизистой для определения его носительства. Для тех, кто едет автотранспортом, тепловизоры установлены везде. Пассажиры с признаками вирусной инфекции направляются в медучреждения для обследования, постановки диагноза и оказания необходимой медпомощи», — сказал министр.

Караник также сообщил, что повсеместно проводятся тренировки действий медперсонала в случае выявления пациентов с подозрением на коронавирус: «Работа по отработке логистики действий на практике будет продолжена. Прошу относиться к этому спокойно, это плановая работа по выявлению возможных шероховатостей и нестыковок, чтобы даже в случае появления такого пациента не допустить распространения инфекции».

Сейчас, по информации посольства Беларуси в КНР, на карантине в Нур-Султане (Казахстан) находятся пять белорусских граждан, эвакуированных из Уханя. Ранее сообщалось, что там находится 12 белорусов.

С восемью из них удалось установить контакт, пятеро захотели вернуться на родину.

Достигнута договоренность, что белорусы будут эвакуированы при содействии белорусского посольства в Китае авиалиниями Казахстана и России.

В конце января Министерство образования Беларуси продлило каникулы для студентов из Китая, которые обучаются в белорусских вузах. Каникулы продлены по индивидуальным графикам вузов в общей сложности на две недели. Всего в Беларуси учатся около 4 тыс. китайских граждан, белорусских в КНР — около 1 тыс.