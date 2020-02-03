«Не сошлись цифры». В трамваях 6-го маршрута отменят оплату проезда банковскими карточками

Заместитель главного инженера ГП «Минсктранс» Михаил Слодинский рассказал, в связи с чем было принято такое решение.

«Мы хотели сделать это с 4 февраля, в таком случае предупредили бы пассажиров заранее, — пояснил Слодинский агентству «Минск-Новости» . — Но оказалось, что отключить функцию оплаты банковскими карточками еще сложнее, чем подключить: много технических и юридических нюансов. Для этого понадобится как минимум неделя. Уведомим горожан предварительно».

Он высказал неудовлетворенность результатами по финансовой отчетности.

«За семь месяцев работы системы у нашего предприятия и банка не сошлись цифры. Сам факт, что цифры не сходятся, не может не беспокоить. Ведь речь идет не об одном-двух пассажирах, а о десятках и сотнях. А это деньги», — добавил представитель «Минсктранса».

Работа системы не возобновится, пока не появится механизм контроля за статистикой.