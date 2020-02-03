В Гомеле появился еще один «лежачий светофор»
Второй светофорный объект экспериментального типа — лежачий — оборудован в Гомеле.
Новшество появилось на одном из переходов через улицу Курчатова возле железнодорожного вокзала.
«Лежачий светофор» представляет собой вмонтированные в тротуар светодиодные ленты, дублирующие красные и зеленые сигналы светофора.
Первый такой светофор был установлен около четырех лет назад на улице Кирова. За несколько лет своей службы он зарекомендовал себя только с положительной стороны,