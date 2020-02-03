В Гомеле появился еще один «лежачий светофор»

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Второй светофорный объект экспериментального типа — лежачий — оборудован в Гомеле.

Новшество появилось на одном из переходов через улицу Курчатова возле железнодорожного вокзала.

«Лежачий светофор» представляет собой вмонтированные в тротуар светодиодные ленты, дублирующие красные и зеленые сигналы светофора.

Первый такой светофор был установлен около четырех лет назад на улице Кирова. За несколько лет своей службы он зарекомендовал себя только с положительной стороны, отмечает УВД Гомельского облисполкома.
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Тэги: светофор пешеходы Город: Гомель

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