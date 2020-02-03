Житель Речицы два года насиловал малолетнюю дочь

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В райсуде вынесли приговор 34-летнему мужчине, который неоднократно насиловал собственную дочь, которой нет десяти лет.

Мужчина вступал в половое сношение с девочкой с 2017 до 2019 года, также он показывал ей порноролики, сообщает dneprovec.by.

Суд признал обвиняемого виновным в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, а также в изготовлении и распространении порнографических материалов — и приговорил его к 14 годам колонии усиленного режима.

Мужчина вину не признал и будет обжаловать приговор.
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Тэги: приговор домашнее насилие Город: Речица

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