Житель Речицы два года насиловал малолетнюю дочь

В райсуде вынесли приговор 34-летнему мужчине, который неоднократно насиловал собственную дочь, которой нет десяти лет.

Мужчина вступал в половое сношение с девочкой с 2017 до 2019 года, также он показывал ей порноролики, сообщает dneprovec.by .

Суд признал обвиняемого виновным в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, а также в изготовлении и распространении порнографических материалов — и приговорил его к 14 годам колонии усиленного режима.

Мужчина вину не признал и будет обжаловать приговор.