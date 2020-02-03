Президент ЕБРР посетит Беларусь с официальным визитом

Глава Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти посетит Беларусь с официальным визитом 6—7 февраля, сообщили БелаПАН в пресс-службе банка.

Глава ЕБРР встретится с Александром Лукашенко, премьер-министром Сергеем Румасом, первым вице-премьером Дмитрием Крутым и председателем правления Национального банка Павлом Каллауром.

Чакрабарти представит нового странового директора ЕБРР в Беларуси Марину Петров. Она заменит на этом посту Александра Пивоварского, который возглавлял представительство с 2016 года и продолжит профессиональную деятельность в штаб-квартире ЕБРР в Лондоне.

С начала деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал почти 2,9 млрд евро в 130 проектов в разных секторах экономики. В 2019 году банк установил новый рекорд: за год вложил 390 млн евро (более 433 млн долларов) в 24 проекта в частном и государственном секторе, сообщила пресс-служба ЕБРР.

Предложения и помощь ЕБРР по осуществлению в Беларуси процессов приватизации имеют огромное значение, заявил Александр Лукашенко 4 марта 2019 года на встрече с президентом банка Сумой Чакрабарти.

Беларусь «всегда будет свято выполнять договоренности, которые заключила с банком», заверил Лукашенко. Он поблагодарил руководство ЕБРР за внимание, которое банк уделяет стране: динамика сотрудничества за год существенно возросла, инвестиции ЕБРР увеличились вдвое.

Лукашенко особо отметил роль банка в реализации важных проектов, от которых в значительной степени зависит качество жизни людей. «Особо хочу отметить те проекты, которые связаны с областью жилищно-коммунального строительства, повышением качества питьевой воды (это для нас очень важно), строительством дорог, ремонтом мостов, которые у нас во многих населенных пунктах требуют этого безотлагательно. Это жизненно важные проекты для нашего государства», — сказал официальный лидер.

Он отметил, что поддержка банком белорусского малого и среднего бизнеса очень важна: «Мы со стороны государства не имели возможности осуществлять такую поддержку. Вы пришли в Беларусь и поддержали наших предпринимателей. Это большой вклад в будущее Беларуси».