Приложение «Мой А1»: больше функций, больше удобства — и больше трафика
C 3 февраля у абонентов А1, которые пока не установили себе приложение «Мой А1», появится еще одна причина сделать это. Помимо удобного инструмента для управления связью и контроля расходов, они смогут получить до 3 ГБ бонусного интернет-трафика.
Чтобы получить бонус, абоненту А1 нужно просто скачать приложение «Мой А1» из
Пользоваться бонусным запасом гигабайт можно будет на протяжении трех месяцев. Главное — успеть первый раз установить приложение до 29 февраля.
В приложении «Мой А1» реализовано множество удобных функций: с его помощью большинство вопросов можно решить буквально в два касания экрана смартфона, без визитов в магазины А1 и звонков в контакт-центр. Смена тарифного плана, подключение или отключение дополнительных услуг, пополнение баланса, просмотр остатков трафика — с «Мой А1» все это доступно в любое удобное для пользователя время, где бы он ни находился.
Кстати, с помощью приложения можно управлять сразу несколькими аккаунтами одного пользователя, в том числе и профилем домашнего интернета.
Функционал приложения «Мой А1» постоянно обновляется и улучшается. Уже совсем скоро в нем будет реализована возможность просматривать и оплачивать остаток по рассрочке, а также доступ к данным по счету.
Получайте бонусы в приложении «Мой А1» и управляйте связью там, где вам удобно!
Подробности — на официальных страницах A1 в социальных сетях Facebook, «Вконтакте» и «Одноклассники»; через онлайн-чат на сайте