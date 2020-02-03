Минский суд приговорил Вячеслава Сивчика к 15 суткам ареста

Суд Партизанского района приговорил основателя движения солидарности «Разам» Вячеслава Сивчика к 15 суткам ареста.

Решение вынес судья Анатолий Борисенок, сообщает правозащитный сайт spring96.org .

Политика осудили за участие в акции против интеграции с Россией, прошедшей 8 декабря. Рассмотрение протокола неоднократно переносилось, поскольку Сивчик находится за границей. Заседание 3 февраля также прошло без его участия.

В отношении Сивчика составлено еще четыре протокола, рассмотрение которых состоится 4—7 февраля.