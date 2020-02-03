США похвалили Литву за более активный диалог с Беларусью

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сказал, что Соединенные Штаты Америки приветствуют более активное вовлечение Литвы в диалог с Беларусью.

Линас Линкявичюс. Фото: delfi.lt

Об этом во время телефонного разговора министру сказал заместитель государственного секретаря США Филип Рикер, передает delfi.lt .

По словам министра, США выступают за более интенсивные отношения с Беларусью, намерены восстановить представительство на уровне послов, но одновременно поднимают вопросы прав человека и демократии.

Ликнявичюс также обратил внимание на то, что как США, так и Литва предлагают Беларуси альтернативные источники импорта российским энергоносителям.

В июле 2019 года новый президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что будет стремиться к постепенному возобновлению диалога с Беларусью, поскольку для Литвы важно, чтобы наша страна сохранила самостоятельность от России.