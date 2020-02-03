Астрономы открыли первые невидимые звезды
Открытие было сделано европейским космическим телескопом Gaia еще в июле 2016 году. Тогда аппарат запечатлел моменты резкой смены яркости одной из звезд. Недавно ученым удалось разгадать загадочное поведение звезды.
Оказалось, что изменения в яркости происходит из-за стороннего невидимого объекта, гравитационно воздействующего на свет от звезды, сообщает журнал
Данный эффект называется гравитационным линзированием. Оказалось, что невидимый объект является двойной звездой, состоящей из двух красных карликов. Они имеют массы 0,57 и 0,36 от массы Солнца.
Ученые планируют использовать подобный метод для обнаружения других скрытых объектов в нашей галактике, в том числе черных дыр.