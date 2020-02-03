КГК выявил нарушения почти во всех проверенных школах Гомельщины

Госконтроль Гомельской области подвел итоги мониторинга работы школ региона. Нарушения выявлены в 523 из 527 школ, сообщает ведомство.

Проверка проводилась в ноябре—декабре 2019 года межведомственными комиссиями, в состав которых было включено 350 представителей контролирующих и надзорных органов.

Основные нарушения — ненадлежащее техническое состояние элементов зданий и инженерных систем, несоблюдение противопожарных норм и правил, содержание территорий, помещений и инженерных систем в ненадлежащем санитарном состоянии, необеспечение в полном объеме общественной и дорожно-транспортной безопасности, ненадлежащее состояние территорий школ, в том числе спортивных плоскостных сооружений.

Более чем в 83% школ не проводилось обследование строительных конструкций зданий специализированными организациями (его необходимо проводить не реже одного раза в пять лет).

В некоторых районах школы были обследованы, но меры по выполнению рекомендаций специализированных организаций в части проведения ремонта не принимаются.

Неисправности систем автоматических пожарных сигнализаций выявлены в 10 учреждениях общего среднего образования, установлены многочисленные факты неисправности средств противопожарной защиты и пожаротушения.

Практически во всех районах и самом Гомеле выявлены нарушения санитарных норм и правил — в части несоответствия помещений гигиеническим требованиям.

В Гомельской области объем бюджетных средств, направляемый на капитальный и текущий ремонт школ, за последние четыре года не превысил 1,2% общего объема финансирования отрасли образования.

КГК предложил исполкомам обеспечить приведение школ в надлежащее состояние, проведение обследований зданий школ с привлечением специализированных организаций, выделение средств на ремонтно-восстановительные работы.