Послом США в Беларуси могут назначить Джули Фишер

Послом США в Беларуси «может быть назначена опытный дипломат» Джули Фишер, сообщает со ссылкой на свои источники в белорусских политических кругах американский журнал Foreign Policy.

В настоящее время Фишер занимает должность помощника госсекретаря США по Западной Европе и Европейскому союзу. До этого она была заместителем главы постоянной миссии США при НАТО, а также работала в американских посольствах в Украине, Грузии и России.

Если президент США назначит Фишер послом, ее кандидатуру должен будет одобрить сенат. Посол США в Беларуси будет назначен после более чем десятилетнего перерыва, отмечает Foreign Policy .

О готовности США в ближайшее время назначить посла в Беларусь заявил госсекретарь Майкл Помпео 1 февраля на пресс-конференции в Минске по итогам переговоров с Александром Лукашенко.

«Что касается посла, скорее всего, это будет в ближайшем времени, — сказал он. — Мы сделали много продвижений в этом вопросе и надеемся, что не так много времени пройдет до того, как мы назначим посла. Дипломатические отношения улучшились, количество дипломатов почти удвоилось. Это уже полезно для США и Беларуси».

Посольство США в Беларуси работает без посла с марта 2008 года. Тогда между Минском и Вашингтоном разгорелся дипломатический скандал, причиной которого стало введение американской стороной санкций в отношении Беларуси из-за грубых нарушений прав человека. По настоянию белорусской стороны Минск покинула посол Карен Стюарт, штат посольства был максимально сокращен. Последние десять лет дипломатические миссии в обеих странах возглавляют поверенные в делах.

В 2019 году Минск официально уведомил Вашингтон об отмене ограничений на количество сотрудников американского посольства. Это произошло 4 марта на встрече Владимира Макея с заместителем помощника государственного секретаря США Джорджем Кентом.

17 сентября заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл на встрече с Александром Лукашенко в Минске заявил о том, что Беларусь и Соединенные Штаты приняли решение о восстановлении диппредставительства на уровне послов.