В Беларуси начинает холодать

Во вторник, четвертого февраля, погоду на территории Беларуси будет формировать область пониженного атмосферного давления (днем по юго-западной половине скажется влияние атмосферного фронта).

По прогнозам Белгидромета, будет облачно с прояснениями. Осадки (мокрый снег и дождь) ожидаются в основном на юго-западе страны.

Местами слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. ГАИ подготовила рекомендации, как поступать при гололедице. Свои советы дали и спасатели. Ветер переменных направлений слабый до умеренного.

Столбик термометра в регионах республики покажет следующие значения:

Брест +3..+5°C;

Витебск -1..+1°C;

Гомель +1..+3°C;

Гродно +1..+3°C;

Могилев 0..+2°C;

Минск 0..+2°C.

Ранее сообщалось, что на вторник объявлен желтый уровень опасности.

Naviny.by писали, что в четверг ночью в Беларуси температура воздуха местами понизится до -12°C.

Напомним, первые два дня февраля ознаменовались новыми температурными рекордами.