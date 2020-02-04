В Беларуси начинает холодать

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Во вторник, четвертого февраля, погоду на территории Беларуси будет формировать область пониженного атмосферного давления (днем по юго-западной половине скажется влияние атмосферного фронта).

По прогнозам Белгидромета, будет облачно с прояснениями. Осадки (мокрый снег и дождь) ожидаются в основном на юго-западе страны.

Местами слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. ГАИ подготовила рекомендации, как поступать при гололедице. Свои советы дали и спасатели. Ветер переменных направлений слабый до умеренного.

Столбик термометра в регионах республики покажет следующие значения:

  • Брест +3..+5°C;
  • Витебск -1..+1°C;
  • Гомель +1..+3°C;
  • Гродно +1..+3°C;
  • Могилев 0..+2°C;
  • Минск 0..+2°C.

Ранее сообщалось, что на вторник объявлен желтый уровень опасности.

Naviny.by писали, что в четверг ночью в Беларуси температура воздуха местами понизится до -12°C.

Напомним, первые два дня февраля ознаменовались новыми температурными рекордами.

 
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