В Беларуси начинает холодать
Во вторник, четвертого февраля, погоду на территории Беларуси будет формировать область пониженного атмосферного давления (днем по юго-западной половине скажется влияние атмосферного фронта).
По прогнозам Белгидромета, будет облачно с прояснениями. Осадки (мокрый снег и дождь) ожидаются в основном на юго-западе страны.
Местами слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. ГАИ подготовила рекомендации, как поступать при гололедице. Свои советы дали и спасатели. Ветер переменных направлений слабый до умеренного.
Столбик термометра в регионах республики покажет следующие значения:
- Брест +3..+5°C;
- Витебск -1..+1°C;
- Гомель +1..+3°C;
- Гродно +1..+3°C;
- Могилев 0..+2°C;
- Минск 0..+2°C.
Ранее сообщалось, что на вторник объявлен желтый уровень опасности.
Напомним, первые два дня февраля ознаменовались новыми температурными рекордами.