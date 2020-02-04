«Гомельтранснефть Дружба» устраняет дефекты в нефтепроводе

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» третьего февраля начало «ремонт дефектов» магистральных нефтепроводов Унеча — Мозырь и Мозырь — Брест.

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Кроме этого, как сообщили в компании, также ведутся работы по реконструкции технологических трубопроводов нефтеперекатывающих станций «Кобрин» и «Туров».

Так, в частности, на НПС «Кобрин» выполняется капитальный ремонт технологических перемычек DN500 между насосными станциями №1 и №2. Ожидается, что работы по освобождению от нефти, демонтажу и подключению перемычек будут завершены к шестому февраля.

На НПС «Туров» производится замена участка нефтепровода между задвижками №21А-№22А и тройника перед задвижкой №1А. Новый участок нефтепровода планируют подключить седьмого февраля.

Работы по «ремонту дефектов» на магистралях Унеча — Мозырь и Мозырь — Брест проводят филиалы с установкой металлических и композитных муфт, а также заваркой внешних дефектов.

В этой связи принято решение о снижении режима перекачки на нефтепроводе Мозырь — Брест «с частичным выводом отдельных участков нефтепровода».

В компании также сообщили, что в феврале продолжатся работы по очистке и диагностированию трубопровода DN800 на участке Мозырь — Брест от НПС «Пинск» до 441-го км.

В январе предприятие «Гомельтранснефть Дружба» сообщало о ремонте участков нефтепровода Мозырь — Брест-3. Некоторые анонимные телеграм-каналы утверждали, что под прикрытием ремонта (проводился с 14 по 17 января) осуществлялся реверс нефти либо тестирование реверса.

О возможности реверса как одного из альтернативных источников поставки нефти в условиях отсутствия контрактов с Россией ранее заявлял Александр Лукашенко.