Двое жителей Гродненщины погибли в огне

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В понедельник вечером огонь забрал жизни двух жителей Гродненской области.

Фото носит иллюстративный характер

Как сообщает региональное управление МЧС, первый пожар произошел в 20:28 в деревне Залесяны (Гродненский район), а второй — буквально через полчаса в деревне Петрули (Ошмянский район).

В обоих случаях во время тушения спасатели обнаружили тела хозяев домов.

Всего с начала года на территории страны произошло 467 пожаров (а аналогичный период прошлого года — 545), на которых погибло 83 человека (66).
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Тэги: пожар гибель на пожаре Город: Гродно Ошмяны

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