Двое жителей Гродненщины погибли в огне
Просмотров: 210
В понедельник вечером огонь забрал жизни двух жителей Гродненской области.
Как сообщает региональное управление МЧС, первый пожар произошел в 20:28 в деревне Залесяны (Гродненский район), а второй — буквально через полчаса в деревне Петрули (Ошмянский район).
В обоих случаях во время тушения спасатели обнаружили тела хозяев домов.
Всего с начала года на территории страны произошло 467 пожаров (а аналогичный период прошлого года — 545), на которых погибло 83 человека (66).