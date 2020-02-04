64 человека за сутки: количество умерших от коронавируса 2019-nCoV продолжает расти

Медицинские власти Китая официально подтвердили, что за понедельник, третье февраля, количество умерших от нового коронавируса 2019-nCoV увеличилось на 64 человека.

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На 0 часов четвертого февраля заболевшими 20 438 человек (состояние 2788 из них оценивается как тяжелое). 632 человека благополучно прошли лечение и уже находятся дома. Вирус забрал жизни 425 человек.

Так, за последние сутки было выявлено 3235 новых случаев заболевания. 3 февраля власти сообщали о 17 205 заболевших и 361 умерших.

В Беларуси по подозрению на заражение коронавирусом 2019-nCoV был обследован 121 человек, сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун. В РНПЦ эпидемиологии и микробиологии обследовано 74 человека (из них 25 — граждане КНР, шесть — Украины, остальные — граждане Беларуси).

Ранее Минздрав Беларуси сообщал, что коронавирус 2019-nCoV, из-за которого в Китае изолируют целые города, до нашей республики пока не добрался. У вернувшейся из Шанхая белоруски, госпитализированной в минскую инфекционную больницу, диагностирован грипп.

По словам министра Владимира Караника, в Национальном аэропорту Минск планируется ввести двойной контроль для выявления коронавируса. Первичный контроль будет на борту. При выявлении подозрения на ОРВИ он продолжится в изолированном помещении.

Глава Китая Си Цзиньпин на специально созванном заседании политбюро Компартии признал, что распространение смертельно опасного коронавируса ускоряется.

Ранее сообщалось, что китайские медики уточнили симптомы нового коронавируса.

Александр Лукашенко выразил соболезнования китайскому коллеге.