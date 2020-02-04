На латвийской границе задержали белоруса — его оштрафуют на 4,3 тыс. евро

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За попытку дать взятку пограничнику в пункте пропуска «Патерниеки» на латвийской границе был задержан гражданин Беларуси.

Как сообщила представитель госпогранохраны Кристине Петерсоне, инцидент произошел в минувшую пятницу, 31 января, во время проверки пограничники обнаружили, что у въехавшего на территорию Латвии грузовика, за рулем которого находился белорус, не был действителен техосмотр.

Чтобы пересечь границу без необходимых документов, водитель предложил пограничникам взятку в размере десяти евро.

Как отмечается, в отношении 51-летнего открыто уголовное производство — дело ведет прокуратура Краславского района.

Сообщается, что прокурор договорился с нарушителем о размере штрафа — 10 минимальных зарплат (4,3 тыс. евро).

Необходимо отметить, что дача взятки считается серьезным нарушением, за которое в Латвии предусмотрен тюремный срок до пяти лет, пишут grani.lv.
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Тэги: Беларусь-Латвия попытка дать взятку Персона: Кристине Петерсоне

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