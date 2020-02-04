Белорус вез в Россию иконы XIX века — его задержала ФСБ

/ Происшествия
Просмотров: 247

Житель Беларуси пытался ввезти в Россию иконы и церковную утварь.

Как сообщили в пресс-службу управления Пограничной службы ФСБ по Брянской области, белорус ехал в рейсовом автобусе Гомель — Москва, в багажном отделении которого и был обнаружен «культовый груз».

Пассажир перевозил: четыре иконы XIX века, два оклада от икон, металлическая чаша.

В настоящее время изъятое передано на экспертизу, по итогам которой будут приняты процессуальные решения.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: иконы Город: Брянск

Другие материалы на эту тему:

Мозаичные иконы делают в Свято-Елисаветинском монастыре

Мозаичные иконы делают в Свято-Елисаветинском монастыре

Бабичская народная иконопись в Национальном художественном музее

Бабичская народная иконопись в Национальном художественном музее

Выставка икон Богородицы в Фарном костеле Гродно

Выставка икон Богородицы в Фарном костеле Гродно

В Минске выставлены уникальные старообрядческие иконы

В Минске выставлены уникальные старообрядческие иконы