Белорус вез в Россию иконы XIX века — его задержала ФСБ
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Житель Беларуси пытался ввезти в Россию иконы и церковную утварь.
Как сообщили в пресс-службу управления Пограничной службы ФСБ по Брянской области, белорус ехал в рейсовом автобусе Гомель — Москва, в багажном отделении которого и был обнаружен «культовый груз».
Пассажир перевозил: четыре иконы XIX века, два оклада от икон, металлическая чаша.
В настоящее время изъятое передано на экспертизу, по итогам которой будут приняты процессуальные решения.